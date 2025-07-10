Литовские лидеры бежали в убежище, испугавшись фанерного беспилотника

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер парламента Саулюс Сквернялис были срочно доставлены в убежище из-за падения на территории страны похожего на беспилотник объекта, который, предположительно, залетел из Белоруссии. Об этом пишет издание Lrytas.

«В связи с этим инцидентом премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, который в это время общался с журналистами в Доме правительства, и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были срочно доставлены в укрытие», — говорится в сообщении агентства.

При этом, как пишет издание, прилетевший объект был изготовлен из фанеры и пенопласта. Нет никаких доказательств того, что дрон перевозил груз, пишет Lrytas.

10 июля Telegram-канал «Политика Страны» сообщал, что на территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.