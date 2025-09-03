Россиянам дали важные советы перед поездкой в Китай

Китай на сегодняшний день является одной из самых безопасных стран мира, но путешественникам все равно стоит принять меры перед поездкой туда. В частности, важно учесть языковой барьер, наличие средств оплаты и особенности кухни, которые могут негативно сказаться на ЖКТ, рассказал 360.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

В первую очередь эксперт посоветовал заранее обменять рубли на юани, чтобы ехать в КНР уже с местной нацвалютой – это наиболее удобный вариант, так как менять деньги в стране довольно сложно и неудобно, пояснил специалист. Кроме того, он порекомендовал обязательно взять с собой все необходимые лекарства, включая препараты от проблем с ЖКТ, так как в недорогих заведениях общепита высок риск отравления.

Относительно внешнего вида никаких особых требований, запретов, которые кардинально отличают Китай от России, нет, — достаточно одеваться удобно и по погоде, отметил Котов.

Важно помнить о языковом барьере. В крупных городах – например, в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу есть указатели на английском языке, а вот в провинциях с этим все обстоит сложнее. Причем сами жители Китая в большинстве случаев на английском не говорят, поэтому следует заранее загрузить в смартфон переводчик. Также нужно записать всю информацию о маршруте на китайском языке – это может пригодиться, если понадобится помощь местных жителей.

Директор туркомпании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов призвал закладывать на поездку не менее 190-200 тыс. рублей на человека, а также пользоваться групповыми турами.

«Во-первых, без знания китайского можно просто потеряться, а гиды помогут. Они не только сориентируют, но и расскажут много интересного», — пояснил он.

Карты Google и Yandex в Китае нет – рекомендуется загрузить в смартфон Baidu Maps или Gaode Maps. Недоступны будут и обычные мессенджеры – при необходимости можно использовать местный WeChat, но в нем придется пройти регистрацию и подтвердить учетную запись с номером телефона, отметил Котов.

До этого аналитики «Яндекс Путешествий» составили топ-5 наиболее интересных для российских туристов городов Китая. В него вошли Пекин, Шанхай, Шэньян, Урумчи и Санья. Подчеркивается, что знакомство со столицей КНР лучше начать с самого крупного дворцового комплекса в мире – Запретного города.

Напомним, Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян.