Литва выразила Белоруссии протест из-за дрона

В МИД Литвы вызвали представителя белорусского посольства из-за нарушения воздушного пространства прибалтийской республики беспилотником, якобы запущенным с территории Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики 28 июля», — говорится в заявлении литовского МИД.

1 августа на полигоне в Гайжюнай, расположенном в Йонавском районе, был обнаружен БПЛА, который, предположительно, прилетел в Литву из Белоруссии.

28 июля портал LRT сообщал о том, что в небе недалеко от Вильнюса был замечен беспилотник, тоже якобы залетевший с территории Белоруссии.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.