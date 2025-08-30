На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литовские военные установили «зубы дракона» на КПП с Белоруссией и Россией

Литва установила «зубы дракона» в пунктах пропуска на границе с Белоруссией и РФ
Janis Laizans/Reuters

Литва установила заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах с Россией и Белоруссией, а также вблизи используемых. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил республики, передает РИА Новости.

«Зубы дракона» были также установлены на неиспользуемых КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также «Рамонишкяй» на границе с РФ.

На границе Литвы с Белоруссией в настоящее время функционируют только два КПП — Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог).

С 18 августа 2023 года Литва закрыла пограничные пункты пропуска Твярячюс (Видзы) и Шумскас (Лоша), а с 1 марта 2024 года --Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

21 августа сообщалось, что Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссии якобы из-за активности беспилотников, режим бесполетной зоны будет действовать до 1 октября.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.

