В городах Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Анапе включены сирены из-за угрозы БПЛА», — отмечается в сообщении оперштаба Краснодарского края.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В период с 20:00 до 23:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. 10 дронов было сбито над Черным морем, семь — над Крымом, еще семь — над Ростовской областью, два — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на регионы Российской Федерации начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника.