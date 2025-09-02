На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число людей, остающихся в стационарах после ЧП на заводе под Рязанью

Семь человек остаются в больницах после взрыва на заводе в Рязанской области
Семь человек остаются в стационарах после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Один человек [находится] в больнице Рязани и шестеро — в медицинских центрах Москвы», — говорится в заявлении.

Также в нем подчеркивается, что сотрудники профильных служб завершили основные поисково-спасательные работы на месте происшествия. В связи с этим власти сняли муниципальный режим ЧС.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного в Шиловском районе Рязанской области, произошел 15 августа. В результате ЧП пострадали более 150 человек, еще 28 человек спасти не удалось.

На фоне случившегося губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим ЧС муниципального уровня. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело. При этом данное происшествие стало не первым на заводе «Эластик» — четыре года назад здесь также произошел взрыв.

25 августа Малков сообщил, что пострадавшим в результате ЧП будут выплачены компенсации в размере от 413 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда. Сумма выплат для каждой семьи тех, кто не выжил, составит около 5 млн рублей.

Ранее МЧС РФ показало кадры спасения одного из пострадавших при взрыве на заводе «Эластик».

