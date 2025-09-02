Стала известна личность мужчины, устроившего поножовщину в Марселе

Мужчиной, устроившим поножовщину в центре Марселя, оказался гражданином Туниса, которого выселили из отеля непосредственно перед нападением. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на заявление прокурора Николя Бессона.

По его словам, тунисец имел легальный статус. После выселения из отеля за неуплату мужчина поднялся в свой номер и ударил ножом нового постояльца. После этого он спустился в вестибюль и ранил управляющего гостиницей и его сына. Для атак злоумышленник использовал два ножа и дубину.

Он также совершил нападения на прохожих на улице в квартале Бельсунс. Позже он был устранен полицией.

Незадолго до этого сообщалось, что полицейские ликвидировали мужчину, который во вторник напал с ножом на нескольких человек в центре Марселя. В результате не менее четырех человек получили ранения.

В феврале 2024 года вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника полиции в полицейском участке на западе Франции.

Инцидент произошел сегодня в отделении полиции в Ла-Рошели. Днем туда зашел местный житель, который был «очень взволнован и напряжен». Правоохранители решили, что посетитель хочет оставить заявление, и попросили немного подождать. В какой-то момент к мужчине подошел офицер, и подозреваемый сначала попытался ударить его, а затем вытащил нож и нанес им удар в лицо сотруднику органов внутренних дел. Нападавшего обезвредили при помощи электрошокера, а затем задержали и взяли под стражу.

Ранее во Франции неизвестный напал на мэра.