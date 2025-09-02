В Марселе полиция застрелила напавшего на людей мужчину

AFP: полиция застрелила мужчину, который напал с ножом на людей в центре Марселя

Французские полицейские застрелили мужчину, который во вторник, 2 сентября, напал с ножом на нескольких человек в центре Марселя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Мужчина, подозреваемый в том, что во вторник днем он ранил ножом нескольких человек в центре Марселя, был застрелен полицией», — приводит российское агентство сообщение AFP.

Как уточняется, не менее четырех человек получили ранения в результате этого нападения, которое произошло вблизи исторического центра Марселя — района Старого порта. Точное состояние пострадавших пока неизвестно.

До этого полицейские открыли огонь по обнаженному мужчине, который ворвался с ножом в церковь в коммуне Брив во Франции. Инцидент произошел примерно в 14:30 (16:30 по московскому времени). Вооруженный ножом голый мужчина зашел в церковь Сен-Мартен и начал выкрикивать угрозы. Он подошел к алтарю и несколько раз ударил себя холодным оружием. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались успокоить правонарушителя, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.

Ранее во Франции школьник зарезал учительницу.