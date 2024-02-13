Мужчина ворвался с ножом в отдел внутренних дел и напал на полицейского

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника полиции в полицейском участке на западе Франции. Об этом сообщает actu17.

Инцидент произошел сегодня в отделении полиции в Ла-Рошели. Днем туда зашел местный житель, который был «очень взволнован и напряжен». Правоохранители решили, что посетитель хочет оставить заявление, и попросили немного подождать. В какой-то момент к мужчине подошел офицер, и подозреваемый сначала попытался ударить его, а затем вытащил нож и нанес им удар в лицо сотруднику органов внутренних дел. Нападавшего обезвредили при помощи электрошокера, а затем задержали и взяли под стражу.

Потерпевший получил незначительные травмы, однако до сих пор находится в шоке, как и его коллеги, которые стали свидетелями произошедшего. Мотивы злоумышленника надеются установить в рамках начатого расследования. По имеющимся данным, он напал на офицера, потому что тот накануне принял жалобу от его сожительницы. Женщина попросила привлечь мужчину к ответственности за домашнее насилие.

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