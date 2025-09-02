На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во ФСИН прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Стрелкова в колонии

РИА: слухи об ухудшении состояния Стрелкова не соответствуют действительности
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сообщения об ухудшении состояния здоровья бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, отбывающего наказание в колонии в Кировской области, не соответствуют действительности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Кировской области.

«Сообщения о его состоянии не соответствуют действительности», — сказал собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Кировской области РИА Новости сообщили, что не получали от Стрелкова жалоб на самочувствие.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что состояние здоровья Стрелкова ухудшается с каждым днем. По его данным, у него все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, а также появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Стрелкова задержали в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против него было основано на двух его публикациях в Telegram-канале. В январе 2024 года московский суд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее суд отклонил ходатайство о смягчении приговора Игорю Стрелкову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами