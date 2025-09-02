Во ФСИН прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Стрелкова в колонии

Сообщения об ухудшении состояния здоровья бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, отбывающего наказание в колонии в Кировской области, не соответствуют действительности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Кировской области.

«Сообщения о его состоянии не соответствуют действительности», — сказал собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Кировской области РИА Новости сообщили, что не получали от Стрелкова жалоб на самочувствие.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что состояние здоровья Стрелкова ухудшается с каждым днем. По его данным, у него все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, а также появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Стрелкова задержали в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против него было основано на двух его публикациях в Telegram-канале. В январе 2024 года московский суд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее суд отклонил ходатайство о смягчении приговора Игорю Стрелкову.