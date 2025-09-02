На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина сильного грохота в небе над Ростовом-на-Дону

РИА: грохот в Ростове-на-Дону связан с переходом самолета на сверхзвук
Stanislav Samoylik/Shutterstock/FOTODOM

Грохот в микрорайоне Военвед в Ростове-на-Дону во вторник утром был вызван переходом самолета на сверхзвук. Об этом РИА Новости представитель правительства Ростовской области.

По словам чиновника, ГУ МЧС России по Ростовской области подтвердило «переход самолета на сверхзвук» , он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

В ночь на 2 сентября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Всего, по данным Минобороны России, в небе над регионом было сбито 13 беспилотников ВСУ.

Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали четыре мирных жителя — трое взрослых и ребенок. По его словам, в городе загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов. Он отметил, что проводится эвакуация жителей, их перемещают в пункт временного размещения, который был оборудован на базе ближайшей школы.

Ранее появились кадры сильного пожара в доме Ростова-на-Дону после атаки ВСУ.

