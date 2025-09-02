Трое взрослых и ребенок обратились ночью за медицинской помощью после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, сообщил Слюсарь.
В Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы, пишет в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает конфликт на Украине ради личного обогащения, заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене:
«Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах этой войны и ее продолжения — личное обогащение».
Группа десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попала в окружение у Садков в Сумской области, выяснил ТАСС.
В Ростове-на-Дону загорелись два многоэтажных дома после атаки БПЛА, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь:
«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет».
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Ростовской областью.