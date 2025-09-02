На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В суд Москвы поступило дело писателя Быкова

РИА Новости: дело писателя Быкова, обвиняемого в фейках о ВС РФ, поступило в суд
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уголовное дело, возбужденное против писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за распространения фейков о российской армии и уклонения от исполнения обязанностей иноагента, поступило в Черемушкинский суд Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Быкова* Д. Л.», — сообщил собеседник агентства.

Следствие установило, что Быков разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил (ВС) России против мирного населения Украины. Также писатель не предоставил Минюсту информацию, которую должны предоставлять все иноагенты.

22 августа в Следственном комитете сообщили, что по делу Быкова собрана вся необходимая доказательная база, его направили в суд. На данный момент писатель заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Дмитрий Быков уехал из России в США после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов. 14 августа РИА Новости сообщало, что писатель Быков исчез после переезда в Соединенные Штаты. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

Ранее писатель Дмитрий Быков избавился от бизнеса в России.

