От редактора Ura.ru Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов и угрожали

От редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, который уже больше месяца находится в СИЗО, потребовали отказаться от адвокатов. Об этом заявила главный редактор Ura.ru Диана Козлова.

По словам главного редактора, следователь с человеком, представившимся сотрудником ФСБ, требовали от Аллаярова отказаться от адвокатов, признать вину по необоснованным обвинениям и дать ложные показания против коллег, при этом угрожая журналисту десятью годами лишения свободы по уголовной статье о госизмене. При этом, по данным Козловой, неизвестно, на чем основано такое серьезное обвинение. В деле Аллаярова был лишь один эпизод, который не связан со статьей о госизмене.

Аллаяров не согласился с условиями правоохранителей, а адвокаты журналиста заявили следователю отвод и направили жалобу в областную прокуратуру. Также главный редактор агентства в связи с происходящим обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и парламентским партиям.

В июне на два месяца арестовали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным СМИ, Карпов, которому грозит десять лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК подтвердили задержание сотрудников Telegram-канала Baza.