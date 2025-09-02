На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке местного жителя осудили за одобрение Холокоста

ФСБ: жителя Камчатского края осудили за одобрение Холокоста в мессенджере
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд признал виновным жителя Петропавловска-Камчатского, выражавшего в мессенджере одобрение Холокоста. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина разместил в мессенджере несколько публикаций, в которых, как определила лингвистическая экспертиза, содержалась положительная оценка Холокоста.

Камчатский краевой суд признал его виновным в реабилитации нацизма и приговорил к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

26 августа сообщалось, что в Москве 20-летнего тиктокера Илью Костякова обвинили в оправдании нацизма после шутки про блокадный Ленинград.

21 августа стало известно, что в Якутии в отношении подростка возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за комментариев в сети. По версии следствия, в октябре 2024 года молодой человек в одной из групп социальной сети размещал комментарии с одобрением преступлений против человечества, совершенных приверженцами нацистской идеологии в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма.

