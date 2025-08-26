На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского тиктокера обвинили в оправдании нацизма после шутки про блокадный Ленинград

В Москве студента обвинили в оправдании нацизма за шутку про блокадный Ленинград
Shutterstock

В Москве 20-летнего тиктокера обвинили в оправдании нацизма после шутки про блокадный Ленинград. Об этом пишет местный портал Msk1.ru.

«Тиктокер Илья Костяков пошутил на видео, что жители блокадного Ленинграда прожили три года без чайного напитка бабл-ти, и его обвинили в унижении достоинства ветеранов (ч. 4 ст. 354.1 УК)», — говорится в материале.

Известно, что видео парень опубликовал 5 августа, через три дня его задержали в Москве. Дальше, 11 августа Бутырский районный суд столицы наказал Костякова (или его полного тезку) за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КОаП), но как именно — не уточняется.

Позже, 25 августа Костякову назначили запрет определенных действий уже по статье о реабилитации нацизма.

Внимание на публикации москвича изначально обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, она и обратилась к правоохранителям.

По этой статье юноше грозит до пяти лет заключения. Журналисты нашли мать блогера, она ответила, что ее сын дома. Адвокат для защиты интересов у семьи есть, следует из материала.

Ранее в России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма.

