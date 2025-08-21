На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутии подростка обвинили в реабилитации нацизма из-за комментариев в интернете

СК Якутии: в отношении подростка возбуждено дело о реабилитации нацизма
Максим Блинов/РИА Новости

В Якутии в отношении подростка возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за комментариев в сети. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

«‎По версии следствия, в октябре 2024 года молодой человек в одной из групп социальной сети, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, размещал комментарии, содержащие одобрение преступлений против человечества, совершенных приверженцами нацистской идеологии в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Действия юноши пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Уточняется, что обвиняемому избрана мера пресечения, расследование продолжается. В ведомстве напомнили, что по статье о реабилитации нацизма фигуранту грозит до пяти лет заключения.

До этого в Оренбургской области подростку предъявили обвинение по этой же статье после того, как он на камеру прикурил сигарету от Вечного огня. Получившийся ролик был размещен в одном из городских Telegram-каналов. Юноше избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее гражданин Марокко осквернил Могилу Неизвестного Солдата в центре Парижа и был задержан.

