В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу энергетиков детям

Останина: регионы должны высказаться о наказании за продажу энергетиков детям
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение главам российских регионов о необходимости усиления уголовной ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости.

Останина в обращении подчеркнула, что действующие законы не предусматривают уголовного наказания за неоднократную продажу энергетиков детям. Однако за продажу несовершеннолетним алкоголя и табака такая ответственность установлена. Поэтому в Госдуме разработан законопроект, устраняющий неполноту правового регулирования. Депутат отметила, что законопроект направлен на отзывы в Верховный суд и правительство РФ. Верховный суд уже поддержал инициативу.

В связи с этим Останина призвала российские регионы представить позицию о необходимости усиления наказания за неоднократную продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям.

7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков.

Ранее в ГД РФ назвали цель закона о штрафах за продажу детям энергетиков.

