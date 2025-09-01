На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре арестован один из заметных членов азербайджанской диаспоры

Коммерсантъ: представитель азербайджанской диаспоры на Кубани Новрузов арестован
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Краснодаре арестовал представителя азербайджанской диаспоры на Кубани, владельца перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» Шахлара Новрузова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, 60-летнего Новрузова обвиняют в попытке похищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей. Сообщается, что фигурант предоставил в Прикубанский районный суд фиктивное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане, с целью незаконно завладеть чужими активами.

В материале говорится, что сторона защиты ходатайствовала в суде о смягчении меры пресечения в виду возраста, отсутствия судимостей, а также регулярной помощи участникам специальной военной операции (СВО). Кроме того, отмечается, что Новрузов — обладатель медали «За гражданское мужество».

В начале августа Басманный суд Москвы арестовал главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Некоторое время мужчина находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался органам и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

Поводом для задержания главы азербайджанской диаспоры стало расследование уголовного дела о покушениях на выходцев из Азербайджана на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах.

Ранее на Урале выбрали нового главу азербайджанской общины.

