На Урале выбрали нового главу азербайджанской общины

Новым лидером уральской азербайджанской общины стал Видади Мустафаев, который возглавил «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». В беседе с Ura.ru он заявил, что в ходе недавнего собрания объединение упразднило понятие «диаспора».

«Я хочу заниматься воспитанием молодежи. До этого им никто не объяснял, что хорошо, а что плохо. Будем учить жить по нормам законодательства РФ. Деятельность [Шахина] Шыхлински на посту руководителя диаспоры полностью провалена», — высказался Мустафаев.

Он добавил, что Шыхлински, будучи предыдущим главой общины, не занимался проблемами азербайджанцев на Урале и не реагировал на конфликты.

Официального подтверждения назначения Мустафаева на пост от Генконсульства Азербайджана в Екатеринбурге пока не поступало.

В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Шыхлински. Некоторое время мужчина находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался органам и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

Поводом для задержания главы азербайджанской диаспоры стало расследование уголовного дела о покушениях на выходцев из Азербайджана на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах.

