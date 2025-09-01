На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше рассказали о числе депортированных украинцев с начала года

МВД Польши: более тысячи украинцев депортированы с начала года
Более тысячи граждан Украины депортированы из Польши с начала 2025 года. Об этом в эфире радиостанции RadioZet заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

«С начала года — это более тысячи человек, которые по причине того, что нарушают польское законодательство, <...> должны были покинуть страну. <...> Украинцы могут здесь чувствовать себя как гости. Но при условии, что будут уважать наши правила и наши законы», — сказал он.

До этого Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинских беженцев.

На прошлой неделе стало известно, что Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях. Лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения, в том числе за хранение и распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы три года воровали у поляков.

