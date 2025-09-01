Работница «Крокуса» рассказала в суде, как продала билет на концерт террористу

Кассир из «Крокус Сити Холла» в ходе судебного заседания рассказала о продаже билета на концерт группы «Пикник» 22 марта 2024 года одному из террористов, а также о том, как она проводила преступника до зала. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.

«В суде она (кассир. — «Газета.Ru») рассказала, что продала билет с рук в день теракта одному из террористов, потом проводила его до концертного зала», — передает агентство слова собеседника.

В конце июля стало известно, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением приняли наркотическое вещество. Следствие установило, что по пути к месту преступления фигуранты употребили вещество, в состав которого входил мефедрон. Предположительно, они это сделали, чтобы притупить чувство страха.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее посетительница «Крокуса» рассказала в суде, как муж спас ее ценой своей жизни.