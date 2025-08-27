СМИ сообщили о возможном побеге фигурантов дела о покушении на митрополита Тихона

РИА: фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона могут сбежать из России

Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в случае их освобождения из СИЗО могут сбежать из России. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались судебные документы.

«Иванкович Н.С. ... находясь на свободе ... может скрыться от предварительного следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации», — говорится в материалах.

Аналогичная информация приписывается и второму фигуранту — помощнику Денису Поповичу.

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Москве Поповича и Иванковича, которых подозревают в подготовке теракта против митрополита Тихона по заданию украинской разведки. По данным спецслужбы, в декабре прошлого года они получили самодельную бомбу и должны были устроить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

Уголовное дело в отношении обвиняемых проходит по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. 21 августа Попович и Иванкович в ходе заседания суда не признали вину в совершении преступления.

Ранее митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него.