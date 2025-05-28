В Казани из СИЗО сбежал заключенный

В Казани разыскивают сбежавшего из СИЗО Альберта Нугманова, ранее судимого за различные преступления. Об этом сообщает портал «Волжская новь».

Отмечается, что Нугманов является уроженцем Верхнеуслонского района.

«Ориентировки на задержанного переданы всем сотрудникам полиции. Есть информация что беглеца видели на окраине Казани (Юдино, Залесный)», — поделились в МО МВД России «Верхнеуслонский».

Местных жителей попросили проявлять бдительность и осторожность и не поддаваться панике.

До этого в Москве сотрудники полиции задержали депортированного из Турции россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола.

Мужчина был задержан 28 мая в аэропорту Внуково. Россиянин находился в международном розыске по запросу московского управления внутренних дел. Его обвиняют в 53 случаях мошенничества, совершенных группой лиц с использованием служебного положения.

С марта по август 2011 года мужчина работал в компании, продававшей аудио- и видеотехнику в московских магазинах. Следствие утверждает, что он воспользовался своим положением и доступом к личным кабинетам коллег на корпоративном сайте. Мужчина создавал карты лояльности и незаконно начислял на них бонусные баллы. Затем другие участники группы покупали дорогие товары с помощью этих карт, причинив ущерб почти на 500 тысяч рублей.

Ранее общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов.