Политолог объяснил, почему Запад решил «натравить» на Россию именно Азербайджан

Риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении России становится все агрессивнее. Как полагает политолог Вадим Сипров, за этим стоят страны НАТО. В беседе с Tsargrad.tv он объяснил, почему Запад решил «натравить» на Москву именно Баку?

По его словам, азербайджанская армия на сегодняшний день является второй по мощи среди армий постсоветских стран, не считая украинской.

«Аналитики, в частности, ссылаются на то, что у азербайджанской армии достаточно большая численность, порядка 100 тысяч человек. У них достаточно большое количество бронетехники, одних только танков 600 единиц, ствольной артиллерии и РСЗО порядка тысячи единиц. Достаточно неплохие средства ПВО, они обеспечивают прикрытие Азербайджана тоже достаточно эффективно», — рассказал Сипров.

Кроме того, по его словам, Азербайджан довольно много сделал для развития беспилотных средств, а подготовкой его армии занимались турецкие и израильские специалисты.

Накануне Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.