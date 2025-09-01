На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о «российском следе» в убийстве Парубия

Глава полиции Украины Выговский: в убийстве Парубия есть российский след
Valentyn Ogirenko/Reuters

В убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия есть «российский след». Об этом заявил глава полиции Иван Выговский, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след», — заявил он.

По словам главы полиции, перед законом будет «отвечать каждый». Выговский отметил, что подозреваемый в убийстве долго готовился и следил за политиком. Он подчеркнул, что злоумышленник даже пытался убедиться, что жертва скончалась, а затем пытался скрыть следы.

Глава полиции добавил, что преступник после совершения деяния переоделся, избавился от оружия и пытался спрятаться на Хмельнитчине.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на политика может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее задержанный по делу об убийстве Парубия дал первые показания.

