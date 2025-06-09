Депутаты предложили ввести бесплатное горячее питание для школьников на ЕГЭ и ОГЭ

Депутаты Госдумы обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ обеспечивать школьников и педагогов бесплатным горячим питанием. Инициатива, с которой ознакомились «Известия», направлена на снижение экзаменационного стресса и предотвращение проблем со здоровьем у выпускников.

Автор идеи, глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, подчеркнул, что многочасовой стресс в сочетании с недоеданием усугубляет нагрузку на организм: «Когда выпускники сидят с бутылкой воды и шоколадкой, это провоцирует слабость и головокружение. Горячее питание компенсирует энергозатраты». Его поддержала детский психолог Наталья Федькаева, отметившая, что голод снижает концентрацию и повышает тревожность, а диетолог Наталья Денисова добавила, что длительные перерывы в еде вызывают вегетативные расстройства.

Однако в Рособрнадзоре инициативу встретили с осторожностью. Представитель ведомства Александр Стрига указал, что ее реализация потребует пересмотра правил проведения экзаменов, увеличения бюджета регионов и продлит время пребывания учащихся в пунктах ЕГЭ. Учитель истории Александр Оджо выразил опасения, что дополнительная нагрузка на организаторов ухудшит качество проведения испытаний.

Финансовые расчеты Ассоциации социального питания (АСП) показывают, что затраты составят от 921 млн рублей для завтраков до 1,28 млрд рублей для обедов с учетом питания педагогов. Эксперты предлагают компромисс: вводить систему только для экзаменов длительностью от трех часов (математика, физика), использовать существующую инфраструктуру школьных столовых и учитывать медицинские ограничения учеников, такие как аллергии или диабет.

В Совете Федерации идею поддержали, но потребовали детальной проработки. Сенатор Ольга Епифанова привела данные о 200 вызовах скорой во время ЕГЭ в Москве за последние годы, связанных с истощением выпускников. В настоящее время Минпросвещения, Рособрнадзор и Минздрав изучают предложение.

Ранее результаты ЕГЭ выпускницы, снимавшей задания на умные очки, аннулировали.