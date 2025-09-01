В Афганистане заявили о полутысяче погибших в результате землетрясения

RTA: в Афганистане в результате землетрясения погибли около 500 человек

Около 500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Об этом сообщил телеканал RTA со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, еще более 1000 жителей страны получили травмы различной степени тяжести. Многие пострадавшие находятся под завалами, поэтому их количество может увеличиться.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Афганистана в ночь на 1 сентября. Природный катаклизм зафиксировали на расстоянии 17 миль (27,3 км) от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном.

Как рассказали в министерстве здравоохранения страны, сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности. В связи с этим специалистам необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.

В ведомстве подчеркнули, что начали масштабную спасательную операцию. К ликвидации последствий землетрясения и оказанию помощи людям в пострадавших районах привлекли сотни специалистов.

30 августа в американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии примерно 95 км от города Элко с населением около 20 тыс. человек. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2.