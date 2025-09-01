Полиция провела аресты на акции против мигрантов в Лондоне

Guardian: полиция арестовала четырех человек на акции против мигрантов в Лондоне

Британская полиция арестовала четырех человек на демонстрации против иммиграции в Лондоне. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает газета Guardian.

Издание отмечает, что акция проходила мирно, однако затем полицейские заметили агрессивное поведение группы людей в масках и арестовали четверых активных ее участников. Во время задержания один из полицейских получил удар кулаком в лицо.

По данным Guardian, в акции, которая проходила в деловом квартале Канэри-Уорф в восточной части Лондона приняли участие от 50 до 100 человек.

1 июня министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами.

В мае премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов.

