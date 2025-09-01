На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция провела аресты на акции против мигрантов в Лондоне

Guardian: полиция арестовала четырех человек на акции против мигрантов в Лондоне
close
Mateusz Slodkowski/Global Look Press via ZUMA Press

Британская полиция арестовала четырех человек на демонстрации против иммиграции в Лондоне. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает газета Guardian.

Издание отмечает, что акция проходила мирно, однако затем полицейские заметили агрессивное поведение группы людей в масках и арестовали четверых активных ее участников. Во время задержания один из полицейских получил удар кулаком в лицо.

По данным Guardian, в акции, которая проходила в деловом квартале Канэри-Уорф в восточной части Лондона приняли участие от 50 до 100 человек.

1 июня министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами.

В мае премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов.

Ранее в Британии заявили о риске революции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами