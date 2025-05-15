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Британия собирается содержать в третьих странах подлежащих высылке мигрантов

Стармер: Лондон ведет переговоры о размещении мигрантов в третьих странах
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Alastair Grant/Reuters

Правительство Великобритании ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер на совместной пресс-конференции с албанским коллегой Эди Рамой в Тиране, которую транслировал телеканал Sky News.

«Мы заключили несколько соглашений о возврате [на родину подлежащих депортации из Великобритании мигрантов]. Теперь к этому хотелось бы добавить хабы (где бы содержались эти мигранты — «Газета.Ru»)», — заявил глава британского правительства.

Стармер добавил, что в настоящее время ведутся переговоры об этом, все подробности премьер пообещал сообщить позднее.

В марте газета The Times писала, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. По информации издания, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного иностранного гражданина.

Ранее в Британии пообещали ужесточить требования к мигрантам.

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