В Британии раскритиковали миграционную политику королевства

Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
«Прошлое правительство <...> оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (А страну. — «Газета.Ru») — с рекордным уровнем притока иммигрантов», — сказал он.
До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов.
В марте газета The Times писала, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. По информации издания, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного иностранного гражданина.
Ранее в Британии пообещали ужесточить требования к мигрантам.