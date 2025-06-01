В Британии раскритиковали миграционную политику королевства

Глава минобороны Хили: Британия за пять лет потеряла контроль над границами

Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Прошлое правительство <...> оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (А страну. — «Газета.Ru») — с рекордным уровнем притока иммигрантов», — сказал он.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов.

В марте газета The Times писала, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. По информации издания, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного иностранного гражданина.

Ранее в Британии пообещали ужесточить требования к мигрантам.