Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать в 2025-2026 годах в высших учебных заведениях и колледжах центры новых возможностей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, правительству Российской Федерации нужно совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» и региональными исполнительными органами обеспечить создание в период с 2025 по 2026 год центров новых возможностей в образовательных организациях высшего и профессионального образования, включая центры компетенций, созданные в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях», реализуемого указанной автономной некоммерческой организацией.

Отмечается также, что соответствующие доклады должны быть представлены до 1 декабря 2025 года и до 1 декабря 2026 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и региональные власти.

До этого Путин поручил поддержать стажировки студентов на Байконуре.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки планируют сформировать единые принципы платы за обучение в вузах.