Володин оценил востребованность колледжей в сельской местности России

Володин: техникумы и колледжи нужно открывать и поддерживать в селах и деревнях

В селах и деревнях необходимо открывать и поддерживать техникумы и колледжи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

«На мой взгляд, техникумы и колледжи необходимы, особенно в сельской местности. Это закрепляет ребят в родном селе, поселке, районе. Ну и, конечно, помогает развивать отдаленные территории», — заявил он.

В качестве примера успешного проекта он привел Технологический колледж — Лицей-интерната«Феникс» в Смоленской области, созданный в 2024 году. Он добавил, что среднее профессиональное образование возможно сделать престижным и доступным.

Володин добавил, что в стране много примеров успешного создания учреждений СПО. По его словам, этот опыт нужно проанализировать, обобщить и постараться использовать.

До этого RT писал, что в России большая часть компаний готовы принять на работу выпускников колледжей – об этом в соответствующем опросе сообщил 71% работодателей. Они отмечают массу преимуществ, которыми обладают специалисты со средним профобразованием, в частности – ориентирование на практику во время учебы.

Ранее Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей.