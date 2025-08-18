На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Анапе отдыхающих просят носить бахилы на пляже

Mash: в санатории Анапы отдыхающих просят носить бахилы на пляже из-за мазута
WR studio/Shutterstock

В Анапе гостей одного из санаториев попросили надевать бахилы, прежде чем идти на пляж. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По словам руководства, «народ гуляет и приносит к ним на территорию мазут и грязь».

В начале июня мэр Анапы Василий Швец и глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков подписали постановление об определении опасных зон в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом мазута. В Темрюкском районе «опасной зоной» определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе — вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта.

23 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания. Она пояснила, что результаты исследования пляжей от Новороссийска до границы в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе показали соответствие санитарным нормам. Однако по решению специалистов вся территория побережья остается зоной «особого контроля и мониторинга», чтобы не допустить рисков для людей и следить за динамикой после очистки.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

