СМИ: Киев может запретить израильтянам приезжать на паломничество в Умань

Jerusalem Post: Киев может запретить израильтянам приезжать в Умань на Рождество
Global Look Press

Правительство Украины может запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

В публикации отмечается, что «Киев возмущен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не звонить украинским лидерам в День независимости на прошлой неделе».

По словам источника издания, Украина требует финансовой поддержки и помощи от  от израильской полиции в вопросе обеспечения визита паломников.

Умань находится в Черкасской области Украины и является одним из центров хасидизма (ортодоксального иудаизма) и важным местом паломничества хасидов. Каждый год на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (15–17 сентября) в город приезжают свыше 20 тысяч паломников.

В апреле украинские власти призывали отменить массовые мероприятия на Пасху из-за повышенного риска атак. В публикации киевской городской военной администрации (КГГА) говорилось о том, что руководители религиозных общин должны обеспечить онлайн-трансляцию церковных служб для граждан страны.

Ранее Украине сообщили, что ее положение ухудшится из-за конфликта Израиля и Ирана.

