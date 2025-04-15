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На Украине призвали отменить богослужения на Пасху из-за риска атак

Власти Киева призвали отменить богослужения на Пасху из-за риска обстрелов
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинские власти призвали отменить массовые мероприятия на Пасху из-за повышенного риска атак. Об этом говорится на официальном сайте Верховной рады Украины.

В публикации киевская городская военная администрация (КГГА) призвала руководителей религиозных общин обеспечить онлайн-трансляцию церковных служб для граждан страны. При этом уточняется, что комендантский час в день празднования не будет отменен.

На сайте также сказано, что в поминальные дни будет организована транспортировка людей до необходимых мест.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на данный момент нет предпосылок для заключения перемирия в конфликте на Украине к Пасхе, Киев не намерен прекращать огонь.

По его словам, Киев на этом фоне настроен на продолжение боевых действий, систематически нарушая договоренность о моратории на удары по энергетике. Украинский лидер Владимир Зеленский не может контролировать соблюдение условий договоренности, добавил политик.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершится 16 апреля.

Ранее в Белом доме признали, что перемирия на Украине к Пасхе не будет.

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