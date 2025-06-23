Украине сообщили, что ее положение ухудшится из-за конфликта Израиля и Ирана

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может еще сильнее ухудшить положение Украины, поскольку вся военная помощь Соединенных Штатов теперь будет переориентирована на Израиль. Об этом заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Поставки техники США, что у них были, прекратятся полностью. Все пойдет на Ближний Восток. Они боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — отметил он.

До этого украинские СМИ сообщили, что Украину могут ждать проблемы из-за удара США по Ирану.

В публикации издания «Страна» отмечалось, что затягивание США в длительный конфликт обнулит перспективы любой помощи Вашингтона, приведет к росту цен на нефть, что повлияет на укрепление позиций России, а также к расколу глобального Запада и вступлению его в эру «больших потрясений». В это время западным государствам «будет явно не до Украины», подчеркивает издание.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее на Украине описали наилучший для Киева итог действий Трампа на Ближнем Востоке.