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Украине сообщили, что ее положение ухудшится из-за конфликта Израиля и Ирана

Аналитик Дэвис: остановка помощи Украине ухудшит ее положение
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может еще сильнее ухудшить положение Украины, поскольку вся военная помощь Соединенных Штатов теперь будет переориентирована на Израиль. Об этом заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Поставки техники США, что у них были, прекратятся полностью. Все пойдет на Ближний Восток. Они боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — отметил он.

До этого украинские СМИ сообщили, что Украину могут ждать проблемы из-за удара США по Ирану.

В публикации издания «Страна» отмечалось, что затягивание США в длительный конфликт обнулит перспективы любой помощи Вашингтона, приведет к росту цен на нефть, что повлияет на укрепление позиций России, а также к расколу глобального Запада и вступлению его в эру «больших потрясений». В это время западным государствам «будет явно не до Украины», подчеркивает издание.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее на Украине описали наилучший для Киева итог действий Трампа на Ближнем Востоке.

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