Хуситы опубликовали видео со спасенным с подбитого судна российским моряком

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опубликовало видео, на котором предположительно российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C. Об этом пишет РИА Новости.

Российский моряк на видео предположил, что корабль подбили, поскольку капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей. Мужчина призвал других моряков в Эйлате не выключать устройства связи и в целом не направляться туда из-за войны в секторе Газа.

«Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска», — отметил Галактионов, добавив, что членов экипажа необходимо спрашивать, хотят ли они отправляться в опасный регион.

8 июля греческое издание ЕРТ News сообщило, что при атаке хуситов на судно Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Отмечается, что российскому моряку ампутировали конечность.

По данным издания, хуситы окружили корабль со всех сторон и атаковали его при помощи беспилотников. Атака длилась несколько часов.

Позже высокопоставленный источник в МИД хуситов сообщил, что российский моряк с подбитого судна проходит лечение и идет на поправку. В министерстве уточнили, что кроме россиянина военно-морские силы Йемена спасли еще несколько человек.

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas.