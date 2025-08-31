Здание Херсонской областной военной администрации не могли потушить более 12 часов

Здание Херсонской областной военной администрации (ОВА) горело более 12 часов после обстрела. Об этом сообщил офицер сил обороны города Руслан Михайлевский, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам Михайлевского, пожар потушили только утром 31 августа.

Отмечается, что обстрел произошел 30 августа в 16:00.

26 августа украинский боец Игорь Луценко сообщил, что городу Херсону, который в настоящее время контролируют Вооруженные силы Украины, грозит воздушная блокада из-за активности российских дронов. По его словам, дорога М-14 Херсон — Николаев стала «непроездной», поскольку ее контролируют беспилотники Вооруженных сил РФ. Единственный альтернативный маршрут к городу с севера находится всего на 8 км дальше и тоже может в скором времени оказаться под огневым контролем, добавил Луценко.

24 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские власти побуждают жителей правобережья покидать дома и запугивают возвращением России. По его словам, власти грозят мирным жителям тем, что при возвращении «русских» они окажутся без паспорта, поскольку не эвакуировались на левый берег, и станут «людьми второго сорта».

Ранее Сальдо заявил о благоприятной обстановке для взятия Херсона.