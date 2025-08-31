Опрос: две трети британцев не желают воевать за свою страну

Две трети подданных Великобритании не желают воевать за свою страну в случае нападения на нее. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, сообщает The Sunday Express.

Опрос показал, что 64% респондентов не готовы вступать в армию Великобритании в случае войны. Противоположное мнение высказали 6% порошенных.

В каждой возрастной группе преобладает число тех, кто не стремится вступить в ряды вооруженных сил. Издание не предоставило информации о том, сколько людей было опрошено.

Другой недавний вопрос показал, что половина американцев (50%) выступают против отправки на Украину войск США в качестве возможных гарантий безопасности для Киева. В свою очередь идею отправить американских военных в составе так называемых миротворческих сил на Украину поддержали 40% опрошенных.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что большинство жителей Европы выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности страны после заключения мирного соглашения.

Ранее стало известно, сколько украинцев выступают за возвращение границ 1991 года.