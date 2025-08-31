Коллекторам запретили общаться с должниками анонимно

Сенатор Шейкин: коллекторы с сентября не смогут общаться с должниками анонимно

Новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов заработают в России с сентября. Об этом рассказал сенатор Совфеда Артем Шейкин, пишет ТАСС.

«Теперь каждое электронное сообщение от коллектора — будь то СМС, e-mail или мессенджер — должно содержать имя кредитора или его представителя», — сказал он.

Также будет сокращен срок хранения записей звонков с коллекторам — 1,5 года вместо трех. Это снижает риск неправомерного использования данных.

Недавно житель Свердловской области получил более 500 звонков от коллекторов за два дня. Мужчина двое суток получал звонки от сотрудников одной микрокредитной организации с требованием вернуть долг, которого у него нет. В конце концов он и его жена обратились в ведомство с жалобой.

До этого сообщалось, что управляющие компании в РФ просят власти разрешить им продавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам и другим сторонним игрокам. Такое обращение 23 июля направила в Думу и Минстрой председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко.

Ранее екатеринбуржец пострадал на пожаре, который устроили коллекторы в подъезде дома.