Долги россиян за ЖКУ могут начать продавать

Управляющие компании в РФ просят власти разрешить им продавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам и другим сторонним игрокам. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Такое обращение 23 июля направила в Думу и Минстрой председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко.

Сейчас перепродажа коммунальных долгов запрещена. Необходимость разрешения такой меры компании аргументируют тем, что из-за кассовых разрывов уменьшается количество располагаемых средств на обслуживание домов, в том числе на проведение капитального ремонта. По итогам 2021 года долги россиян за услуги ЖКХ составили почти 1,5 трлн руб.

1 июля в России произошло повышение коммунальных тарифов, которое стало одним из самых значительных за последние годы. В среднем стоимость услуг ЖКХ выросла на на 11,9%. При этом в столичном регионе цены выросли на 15%, а в Пермской области — на 21%.

Ранее ЛДПР предложила делегализовать коллекторов.