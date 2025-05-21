На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алиментщикам планируют запретить регистрацию машин в России

ФССП прорабатывает запрет на регистрацию машин неплательщикам алиментов
close
Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним», — сказал агентству директор ФССП Дмитрий Аристов.

Такое заявление глава ФССП сделал в кулуарах Петербургского международного юридического форума. Также первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук заявил о намерении перекрыть неплательщикам алиментов доступ к порталу «Госуслуги». Реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в текущем году, заявил замглавы Минюста накануне.

Ранее в Москве ввели штрафы для неаттестованных таксистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами