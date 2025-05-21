Алиментщикам планируют запретить регистрацию машин в России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним», — сказал агентству директор ФССП Дмитрий Аристов.

Такое заявление глава ФССП сделал в кулуарах Петербургского международного юридического форума. Также первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук заявил о намерении перекрыть неплательщикам алиментов доступ к порталу «Госуслуги». Реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в текущем году, заявил замглавы Минюста накануне.

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