Должникам по алиментам грозит запрет на вождение автомобиля

Юрист Кузьминова: приставы могут запретить должникам по алиментам водить авто

В России приставы имеют право запрещать алиментщикам водить машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, управляющего партнера юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяну Кузьминову.

«Приставы могут применить промежуточную, но существенную для многих меру - ограничение в пользовании специальным правом в виде управления любыми транспортными средствами. Данная мера активно применяется к неплательщикам алиментов», - сказала адвокат.

По ее словам, к транспортным средствам относятся автомобили, мотоциклы, мопеды и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, самосвалы карьерные, снегоходы, мотовездеходы.

До этого стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов.

«Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним», — сказал директор ФССП Дмитрий Аристов.

Также первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук заявил о намерении перекрыть неплательщикам алиментов доступ к порталу «Госуслуги». Реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в текущем году.

Ранее в Москве ввели штрафы для неаттестованных таксистов.