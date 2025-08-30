Очевидцы сообщили о пожаре в Химках, возникшем после поджога свалки неизвестными

В подмосковных Химках произошел пожар около жилищного комплекса «Мишино», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, неизвестные подожгли местную свалку. С нее огонь перекинулся на лесной массив.

В местной администрации заявили, что огонь на улице Академика Грушина распространился на 40 кв. м. В его тушении участвуют три единицы техники и 19 пожарных. Им уже удалось локализовать возгорание. По данным властей, при пожаре никто не пострадал, а угрозы распространения огня на лес нет.

До этого в Волгограде потушили вещевой рынок, который загорелся в Тракторозаводском районе утром. К тушению привлекли более 100 специалистов и 41 единицу техники. С рынка эвакуировали 600 человек, 14 обратились за медпомощью. В итоге пожар был локализован на 3,2 тыс. «квадратах». Очевидица рассказала «Газете.Ru», что пожарные «отбивали» газовую заправку, так как огонь подошел в ней вплотную. На парковке у рынка стояли люди, некоторым из них требовалась помощь.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.