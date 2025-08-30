Путин дал поручение по охране перелетных птиц

Президент России Владимир Путин поручил заняться на национальном и двустороннем уровне вопросами сотрудничества по охране перелетных водоплавающих птиц после денонсации РФ Рамсарской конвенции. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Согласно документу, МИД России должен до октября «проинформировать государства — стороны конвенции о <...> причинах ее денонсации Российской Федерацией», а также о том, что Москва продолжит на национальном уровне охранять перелетных водоплавающих птиц. А правительству поручено к декабрю начать заключение двусторонних договоров на замену конвенции, чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых.

Кроме того, в перечне сказано, что на национальном уровне кабмину необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, проведение инвентаризации этих зон, а также создание системы учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и таких объектов.

22 июля депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что в рамках этой конвенции появился реестр указанных угодий, опираясь на который представители научного сообщества обсуждали наилучшие методы их использования. Решение о выходе из инициативы было принято в связи с излишней политизацией созданной площадки. При этом в кабмине подчеркнули, что денонсация не приведет к уменьшению внимания к объектам и обитающим там птицам.

Ранее россиянам рассказали, чем нельзя кормить птиц.