На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин дал поручение по охране перелетных птиц

Путин поручил обеспечить охрану перелетных птиц после выхода России из конвенции
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил заняться на национальном и двустороннем уровне вопросами сотрудничества по охране перелетных водоплавающих птиц после денонсации РФ Рамсарской конвенции. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Согласно документу, МИД России должен до октября «проинформировать государства — стороны конвенции о <...> причинах ее денонсации Российской Федерацией», а также о том, что Москва продолжит на национальном уровне охранять перелетных водоплавающих птиц. А правительству поручено к декабрю начать заключение двусторонних договоров на замену конвенции, чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых.

Кроме того, в перечне сказано, что на национальном уровне кабмину необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих правовое регулирование в сфере охраны водно-болотных угодий, проведение инвентаризации этих зон, а также создание системы учета прилетающих на территорию РФ водоплавающих птиц и таких объектов.

22 июля депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что в рамках этой конвенции появился реестр указанных угодий, опираясь на который представители научного сообщества обсуждали наилучшие методы их использования. Решение о выходе из инициативы было принято в связи с излишней политизацией созданной площадки. При этом в кабмине подчеркнули, что денонсация не приведет к уменьшению внимания к объектам и обитающим там птицам.

Ранее россиянам рассказали, чем нельзя кормить птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами