На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума денонсировала Конвенцию о водно-болотных угодьях, на которых обитают птицы

ГД: РФ вышла из договора 1971 года о водных угодьях, на которых обитают птицы
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях, признанных международно значимыми в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

«Денонсировать Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что в рамках этой конвенции появился реестр указанных угодий, опираясь на который представители научного сообщества обсуждали наилучшие методы их использования. Решение о выходе из инициативы было принято в связи с излишней политизацией созданной площадки. При этом в кабмине подчеркнули, что денонсация не приведет к уменьшению внимания к объектам и обитающим там птицам.

До этого депутаты Госдумы проголосовали за денонсацию Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), которая была подписана при участии СССР в 1964 году.

Ранее Россия вышла из соглашения со Швецией о ядерных установках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами