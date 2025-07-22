Госдума денонсировала Конвенцию о водно-болотных угодьях, на которых обитают птицы

ГД: РФ вышла из договора 1971 года о водных угодьях, на которых обитают птицы

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях, признанных международно значимыми в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

«Денонсировать Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что в рамках этой конвенции появился реестр указанных угодий, опираясь на который представители научного сообщества обсуждали наилучшие методы их использования. Решение о выходе из инициативы было принято в связи с излишней политизацией созданной площадки. При этом в кабмине подчеркнули, что денонсация не приведет к уменьшению внимания к объектам и обитающим там птицам.

До этого депутаты Госдумы проголосовали за денонсацию Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), которая была подписана при участии СССР в 1964 году.

Ранее Россия вышла из соглашения со Швецией о ядерных установках.