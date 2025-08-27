СМИ: террорист из «Крокуса» пытается обратить в свою веру наемника из Колумбии

ТАСС: террорист «Крокуса» хочет в СИЗО обратить в свою веру наемника из Колумбии

Исполнитель террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пытается обратить в свою веру сидящего с ним в одной камере СИЗО «Лефортово» воевавшего на стороне ВСУ колумбийского наемника Хосе Арона Медину Аранду, а также создает невыносимые условия для военного. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов России.

«В отношении Медины А. Х. А. его сокамерник, который обвиняется в участии в совершении террористического нападения на «Крокус Сити Холл», ведет себя агрессивно, вызывающе, враждебно настроен и пытается обратить в свою веру», — сказал он.

Отмечается, что все обвиняемые террористы являлись членами структурного подразделения «Исламского государства» (организация запрещена в России) «Вилаят Хорасан» ( (запрещено в РФ).

Московский городской суд продлил арест Аранде до 26 ноября. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»). Мужчина был задержан и заключен под стражу в августе 2024 года.

До этого сообщалось, что соучастник нападения на «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев еще до этого теракта совершил разбой в Таджикистане.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.