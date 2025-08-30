На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации раскрыли детали крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области

Росавиация: МАК начал расследование из-за падения самолета в Тамбовской области
true
true
true
close
Представитель Росавиации

В Тамбовской области в районе населенного пункта Граждановка легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В публикации говорится, что падение самолета произошло утром около 10:00 по московскому времени. На борту находился лишь один пилот, его не удалось спасти.

«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации», — заявил Кореняко.

Он добавил, что ключевой целью расследования является установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению подобных ситуаций в будущем.

О ЧП с легкомоторным самолетом изначально сообщило Главное управление МЧС по региону. Следственный комитет (СК) возбудил, что по факту крушения воздушного судна уголовное дело.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами