В Росавиации раскрыли детали крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области

В Тамбовской области в районе населенного пункта Граждановка легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В публикации говорится, что падение самолета произошло утром около 10:00 по московскому времени. На борту находился лишь один пилот, его не удалось спасти.

«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации», — заявил Кореняко.

Он добавил, что ключевой целью расследования является установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению подобных ситуаций в будущем.

О ЧП с легкомоторным самолетом изначально сообщило Главное управление МЧС по региону. Следственный комитет (СК) возбудил, что по факту крушения воздушного судна уголовное дело.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.