На Украине назвали убийство экс-спикера Рады Парубия зачисткой бенефициаров «майдана»

Дубинский: убийство Парубия говорит о начале зачистки бенефициаров «майдана»
На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от госпереворота 2014 года. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, комментируя убийство бывшего спикера парламента Андрея Парубия.

«Комендант Майдана. <...> Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота», — написал Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.

Все новости на тему:
Новости Украины
